Терехов: Харьков будет жить и развиваться так, как если бы Кернес был жив

После смерти мэра Геннадия Кернеса город будет жить и развиваться так, как и при его жизни.
Об этом рассказал секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Пока я исполняю обязанности мэра, являюсь секретарем Харьковского городского совета, город будет жить и развиваться так, как если бы жил и работал Геннадий Кернес. Все те планы, которые мы строили на этот год и на последующие будут воплощены", – сказал Терехов.
Среди ближайших инфраструктурных планов в Харькове:
- закончить реконструкцию зоопарка;
- построить две станции метро;
- провести реконструкцию Московского проспекта;
- новое строительство акведука.
Он отметил, что все инфраструктурные проекты будут продолжены и закончены.
Также мы писали, что в Харькове хотят увековечить память Геннадия Кернеса. В его честь намерены назвать проспект и установить памятник.
Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк