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Терехов: Харьков будет жить и развиваться так, как если бы Кернес был жив

18 декабря, 21:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Все инфраструктурные проекты будут продолжены и закончены

После смерти мэра Геннадия Кернеса город будет жить и развиваться так, как и при его жизни.

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Об этом рассказал секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Пока я исполняю обязанности мэра, являюсь секретарем Харьковского городского совета, город будет жить и развиваться так, как если бы жил и работал Геннадий Кернес. Все те планы, которые мы строили на этот год и на последующие будут воплощены", – сказал Терехов.

Среди ближайших инфраструктурных планов в Харькове:

  • закончить реконструкцию зоопарка;
  • построить две станции метро;
  • провести реконструкцию Московского проспекта;
  • новое строительство акведука.

Он отметил, что все инфраструктурные проекты будут продолжены и закончены.

Также мы писали, что в Харькове хотят увековечить память Геннадия Кернеса. В его честь намерены назвать проспект и установить памятник.

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Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков геннадий кернес
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