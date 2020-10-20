"У меня слеза потекла по щеке", – мама после известия о шансе дочки услышать мир

Приезжать в Харьков Чиале Овчиевой всегда нравится! С дочкой и сестрой, которая живет в городе, они прогуливаются в парке.

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Сестры очень близки, и всегда поддерживают друг друга.

"У нас кроме друг друга никого нет, она с родителями живет в селе, я – в городе", – говорит Фургана Овчиева, сестра Чиалы Овчиевой.

Но этот приезд – необычный. Он полностью изменит жизнь маленькой Айлин. Ей установят слуховые аппараты, ведь она – не слышит.

"Зная, что она не слышит мой голос, голос своего брата, это очень неприятно и очень больно осознавать", – признается мама Айлин Чиала Овчиева.

После рождения малышка попала в отделение интенсивной терапии, а затем еще месяц оставалась в больнице под наблюдением неонатологов.

"Асфиксия была у нас, она лежала под аппаратами неделю. Такие дети проблемно выходят после реанимации, и это сказалось на слухе у нас", – объясняет мама Айлин.

Вскоре специалисты диагностировали у Айлин сенсоневральную тугоухость третьей степени. И сразу объяснили: выход один – установить мощные устройства, которые смогут компенсировать потерю слуха, чтобы девочка смогла полноценно развиваться.

"Если ребенок не слышит, он, считайте, половину информации недополучает. А соответственно, и развиваться не будет в полном объеме", – объясняет слухопротезистка Виктория Смирнова.

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Сначала ситуация казалась безвыходной: как приобрести дорогостоящие слуховые аппараты женщине, которая одна воспитывает двоих детей? Она обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова. Говорит, того момента, когда получила положительный ответ, не забудет никогда.

"У меня сразу слеза потекла по щеке. Я безмерно благодарна, от чистого сердца, Фонду, всем сотрудникам, которые там работают, что помогли моей прекрасной девочке, чтоб она услышала этот прекрасный мир", – говорит мама Айлин Чиала Овчиева.

Рада и сестра Чиалы.

"Когда узнали такую ​​радостную новость, что Фонд выделил слуховой аппарат, решила ей помочь, рядом чтоб быть в такой момент", – говорит тетя Айлин Фургана Овчиева.

После установки аппаратов маленькая девочка восстанавливает силы, а сестры не могут скрыть радости – теперь Айлин услышит мир!

"Хочу, чтоб она услышала мой голос, как я пою песенки, как я ее ласкаю, а самое главное – когда ее брат зовет. Чтоб она развивалась полноценно, как все дети!" – рассказывает о своей мечте мама Айлин.

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В рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу!" почти 190 детей получили современные слуховые устройства.

Ранее мы сообщали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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