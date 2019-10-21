Убийство в Харьковской области: копы задержали сына погибшей

По словам подозреваемого, в ходе празднования его дня рождения между ним и матерью вспыхнула ссора

В Изюмском районе Харьковской области полицейские расследуют жестокое убийство 62-летней местной жительницы, в смерти которой подозревают ее родного сына.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в райотдел поступила информация об обнаружении тела женщины, которое нашли в многоэтажном доме. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники угрозыска.

Эксперты обнаружили у погибшей множество телесных повреждений, в том числе десятки переломов ребер, костей головы и лица. Было открыто уголовное производство по статье об "умышленном убийстве".

В ходе расследования, 32-летний сын жертвы признался, что отмечал вместе с матерью свой день рождения и между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина жестоко ее избил.

Обнаружив, что женщина не подает признаков жизни, он позвонил в полицию и заявил, что мама скончалась от болезни.

Ранее фигурант несколько раз отбывал наказание за грабежи, кражи и хранение наркотиков, а также привлекался к административной ответственности за семейное насилие.

Суд избрал сыну меру пресечения в виде ареста на 60 дней с правом внесения залога в 165 тысяч гривен. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговор: горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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