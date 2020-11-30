Учился ездить: в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто

Парень протаранил два дерева и забор

В Харьковской области 14-летний парень за сутки похитил три автомобиля (УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter) и трижды попал на них в ДТП.

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Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в Краснокутском районе сначала подросток угнал УАЗ, на котором сразу въехал в забор дома. Затем на ВАЗ он снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На автомобиле Folkswagen он также столкнулся с деревом.

Полицейским парень объяснил, что хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением.

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Автомобили уже вернули владельцам. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, мы писали, как в Ровно 17-летний парень угнал маршрутное такси. Для подростка это было не впервые: за последний год он нарушил закон два раза.

Кроме того, в Киевской области полиция задержала женщину, которая угнала чужой автомобиль.

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