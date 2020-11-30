Українська
$ 28,47
33,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Учился ездить: в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто

30 ноября, 13:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Парень протаранил два дерева и забор

В Харьковской области 14-летний парень за сутки похитил три автомобиля (УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter) и трижды попал на них в ДТП.

Реклама

Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в Краснокутском районе сначала подросток угнал УАЗ, на котором сразу въехал в забор дома. Затем на ВАЗ он снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На автомобиле Folkswagen он также столкнулся с деревом.

Полицейским парень объяснил, что хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением.

Реклама

В тренде
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ

Автомобили уже вернули владельцам. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, мы писали, как в Ровно 17-летний парень угнал маршрутное такси. Для подростка это было не впервые: за последний год он нарушил закон два раза.

Кроме того, в Киевской области полиция задержала женщину, которая угнала чужой автомобиль.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП угон харьковская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Через неделю Электротяжмаш можно останавливать: рабочие завода поймали директора Бусько и поставили ему ультиматум
Через неделю Электротяжмаш можно останавливать: рабочие завода поймали директора Бусько и поставили ему ультиматумХарьков
В Харькове иностранец сбил человека: пешеходу оторвало голову (фото)
В Харькове иностранец сбил человека: пешеходу оторвало голову (фото)Харьков
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Сессию Харьковского горсовета могут провести без Кернеса: что известно
Сессию Харьковского горсовета могут провести без Кернеса: что известноХарьков
Огромные очереди,
Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные властиУкраина
В Харькове грузовик раздавил женщину: ей оторвало голову (фото)
В Харькове грузовик раздавил женщину: ей оторвало голову (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять