Учился ездить: в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто

В Харьковской области 14-летний парень за сутки похитил три автомобиля (УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter) и трижды попал на них в ДТП.
Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, в Краснокутском районе сначала подросток угнал УАЗ, на котором сразу въехал в забор дома. Затем на ВАЗ он снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На автомобиле Folkswagen он также столкнулся с деревом.
Полицейским парень объяснил, что хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением.
Автомобили уже вернули владельцам. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, мы писали, как в Ровно 17-летний парень угнал маршрутное такси. Для подростка это было не впервые: за последний год он нарушил закон два раза.
Кроме того, в Киевской области полиция задержала женщину, которая угнала чужой автомобиль.
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