Угрожали расправой: в Харьковской области разоблачили банду рэкетиров

В Харьковской области правоохранители и сотрудники СБУ разоблачили и пресекли деятельность группировки, которая вымогала деньги у местных жителей.
Как сообщает начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты, якобы накопленные при пользовании деньгами.
Размер "процентов" превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности, угрожали убийством, избиением, похищением людей.
Правоохранители задокументировали, что участники группы требовали от жительницы Харьковской области почти 750 тысяч гривен, угрожая в случае невыплаты денег физической расправой ей и ее матери.
Правоохранители задержали организатора группы во время получения части "долга" в размере 6 тысяч долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.
Ранее мы сообщали, что в Киеве рэкетиры вымогали у бизнесмена 20 тысяч долларов "долга".
Также напомним, банду вымогателей, заставивших жертву взять кредит, поймали в Днепре. Пострадавший под дулом пистолета оформил заем в одном из банков города.
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