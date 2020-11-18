Угрожали расправой: в Харьковской области разоблачили банду рэкетиров

Злоумышленники требовали от местной жительницы почти 750 тысяч гривен

В Харьковской области правоохранители и сотрудники СБУ разоблачили и пресекли деятельность группировки, которая вымогала деньги у местных жителей.

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Как сообщает начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты, якобы накопленные при пользовании деньгами.

Размер "процентов" превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности, угрожали убийством, избиением, похищением людей.

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Правоохранители задокументировали, что участники группы требовали от жительницы Харьковской области почти 750 тысяч гривен, угрожая в случае невыплаты денег физической расправой ей и ее матери.

Правоохранители задержали организатора группы во время получения части "долга" в размере 6 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщении организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы сообщали, что в Киеве рэкетиры вымогали у бизнесмена 20 тысяч долларов "долга".

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Также напомним, банду вымогателей, заставивших жертву взять кредит, поймали в Днепре. Пострадавший под дулом пистолета оформил заем в одном из банков города.

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