Улетел из Украины? Где сейчас находится бизнесмен Ярославский

Бизнесмен Александр Ярославский, кортеж которого вчера сбил насмерть человека под Харьковом, вылетел из Харькова в Лондон. Об этом сообщают СМИ, однако в полиции этого не подтвердили.
Об этом пишет Политика страны.
"Информацию сообщили источники в окружении Александра Ярославского. Бизнесмен решил улететь из страны. Мужчина направляется из Харькова в Лондон", – пишет "Политика страны".
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И в полиции, и в Харьковской облпрокуратуре вылет Ярославского в Лондон не подтвердили, но и не опровергли.
В компании DCH, которой владеет Александр Ярославский, пока воздерживаются от комментариев о возможном участии кортежа бизнесмена в ДТП.
Что известно про ДТП
Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартово, и что придет в райотдел дать показания.
Сам бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа, однако он не подтвердил и не опровергнул данную информацию.
Также известно, что полиция вызвала на допрос бизнесмена.
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