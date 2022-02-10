В Запорожье водитель под действием наркотиков сбил двух школьниц

В Запорожье 29-летний водитель сбил двух несовершеннолетних девочек. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.
Об этом сообщает полиция Запорожской области
Подробности ДТП
Инцидент произошел 9 февраля на участке проезжей дороги острова Хортица. Водитель 1992 года рождения ехал на автомобиле ИЖ 2717-90 от проспекта Инженера Преображенского в направлении улицы Научный городок. В одном направлении с ним вместе двигалась машина ВАЗ 2101 под управление мужчины 1980 года рождения.
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Подростки начали переходить дорогу от остановки общественного транспорта "Цимеж". Водитель ВАЗа успел затормозить, а вот водитель ИЖ 2717-90 совершил наезд на детей. В результате инцидента две девочки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы и были госпитализированы.
Сотрудники полиции доставили водителя автомобиля ИЖ 2717-90 на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников, признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.
Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователями полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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