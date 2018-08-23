Львы и тигры в бердянском зоопарке развлекаются арбузным футболом – забавное видео

Ни для кого не секрет, что все кошки просто обожают играть

В бердянском зоопарке для львов и тигров устроили необычную забаву – арбузный футбол. Сотрудники зоопарка дали хищникам вкусные "мячики", которыми животные с интересом взялись играть. Видео с забавами больших кошечек поделились на странице зоопарка в социальной сети.

"Ни для кого не секрет, что все кошки просто обожают играть с разного рода движущимися предметами и особенно мячиками. Мы решили провести эксперимент и дать нашим большим хищным кошечкам тоже своего рода мячики, но большие, полосатые и очень сочные. Ребята оценили новые игрушки и с удовольствием гоняли арбузы, то пасуя лапами, то нарушая правила и утягивая игрушку зубами. В общем получился вкусный арбузный футбольчик", – рассказывают сотрудники зоопарка.

Также в комментариях к ролику пользователи поинтересовались, что было бы, если бы такие "мячики"-арбузы дали шимпанзе. В зоопарке предполагают, что тогда бы получился баскетбол вместо футбола.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бердянском зоопарке показали подросших тигрят бенгальских тигров – Азиры и Француза. Малыши родились в начале апреля, их трое – два мальчика и девочка.

Кроме того, и львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами. Крошек временно поселили отдельно от остального львиного семейства, пока детки не подрастут. Это связано с тем, что для малышей небезопасно оставаться в вольере с несколькими взрослыми львами.