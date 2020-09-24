В Харькове 17-летняя школьница "заминировала" полицию

Девушку разыскали и уже объявили о подозрении

В Харькове стражи порядка разыскали 17-летнюю школьницу, которая сообщила о "минировании" полицейского участка.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел еще в мае. Девушка находилась на детской площадке и вдруг решила позвонить копам с заявлением о взрывчатке.

Школьница сообщила, что помещение, в котором расположен Холодногорский отдел полиции, заминирован.

Для проверки этой информации были привлечены кинологи и взрывотехники, специалисты осмотрели помещение общей площадью в 700 квадратных метров, но никаких опасных веществ или устройств не обнаружили.

Работу управления и структурных подразделений полиции, которые находятся в этом помещении, на время проверки останавливали.

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Было открыто уголовное производство по статье "заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", которая грозит лишением свободы на срок до шести лет. Девушке уже сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

В полиции сайту "Сегодня" заявили: не исключают, что "заминировать" школу мог кто-нибудь из учеников, чтобы не ходить на уроки.

"Шутников ищем. Возможно, это кто-то из учеников срывает занятия в гимназии", – предположили копы.

Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Видео: Киев Оперативный

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