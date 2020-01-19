В Харькове фотограф снимал обнаженную девушку на глазах у прохожих

/ Фото: Pixabay

В Харькове в мебельном салоне на станции метро "Научная" девушка устроила фотосессию в обнаженном виде. Весь процесс было видно прохожим.

Подтверждающее видео, которое засняли с улицы уже после закрытия магазина, опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

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Благодаря хорошему освещению и большим окнам в здании жители города могли в деталях видеть все позы девушки перед камерой.

Видео: Telegram-канал Харьков 1654

Напомним, ранее мы писали, что 11 марта неадекватная женщина устроила "стриптиз" в одном из заведений в центре Харькова.На записи видна полностью обнаженная девушка, которая стоит в окружении силовиков. Посетительница ведет себя неадекватно, садится на пол, встает, несколько раз выбегает из "Якитории" на улицу и отбрасывает одежду, которой копы пытаются прикрыть ее наготу.

Кроме того,в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.

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