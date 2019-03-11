В Харькове клиентка суши-бара отказалась платить за кальян и разделась догола: видео 18+
Правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи
В понедельник, 11 марта, неадекватная женщина устроила "стриптиз" в одном из заведений в центре Харькова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
"Веселое утро в "Якитории" на улице Квитки-Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов – и тут началось самое интересное! Малышка разделась догола и устроила истерику", – написал очевидец. Также отмечается, что женщина якобы была с ребенком.
На записи видна полностью обнаженная девушка, которая стоит в окружении силовиков. Посетительница ведет себя неадекватно, садится на пол, встает, несколько раз выбегает из "Якитории" на улицу и отбрасывает одежду, которой копы пытаются прикрыть ее наготу.
В пресс-службе Управления патрульной полиции инцидент подтвердили. По словам стражей порядка, "поведение женщины не соответствовало обстановке", поэтому правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.
Напомним, в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.
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Ранее в Борисполе клиентка одного из банков шокировала других посетителей неадекватным поведением. Раздевшись до купальника, она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению. По словам очевидцев, после банка девушка купалась голой в городском фонтане.
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