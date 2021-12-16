В Харькове годовалая девочка обожглась новогодней гирляндой

В Харькове годовалая девочка обожгла руки, когда взялась за включенную гирлянду.
Об этом сообщает Харьковское районное управление полиции №1.
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25-летняя мать дома не усмотрела за годовалой дочерью. Девочка ухватила включенную гирлянду. Из-за этого ребенок получил травму ладони.
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Мать получит наказание?
На маму девочки полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Теперь женщина должна заплатить штраф.
Во Львове четырехлетний мальчик попал в больницу из-за гирлянды
Во Львове четырехлетний ребенок проглотил светодиодную лампочку от гирлянды. Она попала мальчику в дыхательные пути. Малыша забрали в больницу.
Ребенка удалось спасти и он вместе с родителями уехал домой.
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