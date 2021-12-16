В Харькове годовалая девочка обожглась новогодней гирляндой

На маму девочки полицейские составили протокол

Малышка взяла гирлянду, когда та была включена / Коллаж "Сегодня"

В Харькове годовалая девочка обожгла руки, когда взялась за включенную гирлянду.

Об этом сообщает Харьковское районное управление полиции №1.

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25-летняя мать дома не усмотрела за годовалой дочерью. Девочка ухватила включенную гирлянду. Из-за этого ребенок получил травму ладони.

Мать получит наказание?

На маму девочки полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь женщина должна заплатить штраф.

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Во Львове четырехлетний мальчик попал в больницу из-за гирлянды

Во Львове четырехлетний ребенок проглотил светодиодную лампочку от гирлянды. Она попала мальчику в дыхательные пути. Малыша забрали в больницу.

Ребенка удалось спасти и он вместе с родителями уехал домой.

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