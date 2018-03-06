В Харькове готовят будущих звезд украинского хоккея

Сегодня, 13:24

В гости к юным спортсменам пришел большой гость с подарками


В харьковской школе олимпийского резерва активно готовят будущих звезд украинского хоккея – на тренировки берут детей в возрасте от шести лет.

Посмотреть на подготовку будущих чемпионов пришел и президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников, который подарил юным спортсменам спортивную амуницию.

Свои умения ученики этой спортшколы покажут уже за несколько недель на турнире в Луцке, а пока что один из хоккеистов рассказал о тренировках.

"Разминка, по кругам мы бегаем, потом у нас тренировки без шайбы, потом с шайбами. Я хочу играть профессионально в хоккей", – рассказал юный хоккеист Максим Филонич.

В свою очередь, президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников объяснил свое появление в спортшколе: "Если не будет детского хоккея, то никакого хоккея не будет вообще. Поэтому, это наше будущее, надо вкладывать в будущее".

"Это настоящие мужчины, они уже в большом спорте. Пускай не каждый станет большим хоккеистом, но по крайней мере у них есть все возможности для этого", – подчеркнул он.

Ранее мы писали об открытиях Украинской хоккейной лиги, в которой появилось немало новых имен молодых хоккеистов, занявших ведущие места в составе своих команд: рейтинг лучших молодых хоккеистов Украины

Также стоит напомнить об итогах регулярного чемпионата УХЛ,  где было 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия.
Харьков, колесников, хоккей

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове готовят будущих звезд украинского хоккея". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Борис Колесников

Детали для украинских самолетов нужно производить в Украине - Борис Колесников

Сегодня, 02:07

Принятие парламентом законов по поддержке авиаотрасли поможет отечественным заводам выйти на международные рынки

Хоккей

"Донбасс" подготовил промо-ролик накануне старта в плей-офф УХЛ

4 Марта, 18:15

Победитель регулярного чемпионата Украины стартует с полуфинала
Загрузка...
Загрузка...