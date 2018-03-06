В Харькове готовят будущих звезд украинского хоккея
В гости к юным спортсменам пришел большой гость с подарками
В харьковской школе олимпийского резерва активно готовят будущих звезд украинского хоккея – на тренировки берут детей в возрасте от шести лет.
Посмотреть на подготовку будущих чемпионов пришел и президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников, который подарил юным спортсменам спортивную амуницию.
Свои умения ученики этой спортшколы покажут уже за несколько недель на турнире в Луцке, а пока что один из хоккеистов рассказал о тренировках.
"Разминка, по кругам мы бегаем, потом у нас тренировки без шайбы, потом с шайбами. Я хочу играть профессионально в хоккей", – рассказал юный хоккеист Максим Филонич.
В свою очередь, президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников объяснил свое появление в спортшколе: "Если не будет детского хоккея, то никакого хоккея не будет вообще. Поэтому, это наше будущее, надо вкладывать в будущее".
"Это настоящие мужчины, они уже в большом спорте. Пускай не каждый станет большим хоккеистом, но по крайней мере у них есть все возможности для этого", – подчеркнул он.
Ранее мы писали об открытиях Украинской хоккейной лиги, в которой появилось немало новых имен молодых хоккеистов, занявших ведущие места в составе своих команд: рейтинг лучших молодых хоккеистов Украины.
Также стоит напомнить об итогах регулярного чемпионата УХЛ, где было 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия.
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