В Харькове иномарка слетела с моста в реку: водитель ждала спасателей на крыше авто (фото, видео)

К счастью, женщина не пострадала

В Харькове автомобиль Kia Sorentо слетел с дороги, пробил железный забор на набережной и упал в реку. За рулем была женщина, в ожидании помощи она забралась на крышу машины.

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Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на представителя ГСЧС Игоря Лупандина, инцидент произошел около 12:50 20 октября возле дома по адресу Харьковская набережная 7/9. Спасатели с помощью лестницы и троса помогли 34-летней женщине перебраться на сушу.

Как сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, водитель не травмировалась, обошлось без госпитализации.

Видео: Telegram-канал/Харьков 1654

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Кроме того, фотография с девушкой на крыше авто в интернете разлетелась на картинки-мемы.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом грузовик слетел с моста. Инцидент произошел на окружной дороге недалеко от Алексеевки. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.

Также напомним, в Кировоградской области рейсовый автобус упал с моста. В результате аварии погибли два человека, еще 8 получили травмы. Выяснилось, что водитель автобуса не справился с управлением и пересек встречную полосу.

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