Под Харьковом грузовик слетел с моста, видео с места происшествия

В Харькове грузовой автомобиль с песком вылетел с дороги и упал с моста, повредив несколько легковушек. Об этом сообщает UA Харьков.
Инцидент произошел около десяти утра на окружной дороге недалеко от Алексеевки. Грузовик снес металлические ограждения моста и упала вниз.
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.
По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, вызов к медикам поступил в 10:12. В результате происшествия был травмирован 35-летний водитель грузовика. У него тяжелые травмы – перелом основания черепа и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Сейчас мужчину госпитализировали, его готовят к операции.
Также очевидцы опубликовали видео с места инцидента, на котором видно, как грузовой автомобиль пробил ограждение на мосту. Также на месте не менее двух поврежденных легковых автомобилей.
Напомним, в Верховинском районе Ивано-Франковской области грузовой автомобиль слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош.
Кроме этого, в Черниговской области водитель автомобиля ВАЗ съехал в реку с понтонного моста. Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема извлекли прохожие.
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