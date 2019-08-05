Вылетев с дороги, грузовик повредил несколько автомобилей

Под Харьковом грузовик слетел с моста, видео с места происшествия 2019-08-05T12:50:00+03:00 Харьков Вылетев с дороги, грузовик повредил несколько автомобилей

В Харькове грузовой автомобиль с песком вылетел с дороги и упал с моста, повредив несколько легковушек. Об этом сообщает UA Харьков.

Инцидент произошел около десяти утра на окружной дороге недалеко от Алексеевки. Грузовик снес металлические ограждения моста и упала вниз.

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, вызов к медикам поступил в 10:12. В результате происшествия был травмирован 35-летний водитель грузовика. У него тяжелые травмы – перелом основания черепа и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Сейчас мужчину госпитализировали, его готовят к операции.

Также очевидцы опубликовали видео с места инцидента, на котором видно, как грузовой автомобиль пробил ограждение на мосту. Также на месте не менее двух поврежденных легковых автомобилей.

Напомним, в Верховинском районе Ивано-Франковской области грузовой автомобиль слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош.

Кроме этого, в Черниговской области водитель автомобиля ВАЗ съехал в реку с понтонного моста. Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема извлекли прохожие.

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