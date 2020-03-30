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В Харькове из-за угрозы коронавируса дезинфицируют подъезды многоэтажек

30 марта, 16:56

Руслан Ровик

Специальным веществом будут обрабатывать подъезды, лифты и входные двери домов

В Харькове из-за угрозы распространения коронавируса начали дезинфекцию подъездов, лифтов, входных дверей и первых этажей в многоэтажках.

В "Городской дезинфекционной службе" заявили, что обработку будут проводить два раза в неделю, сообщает NewsRoom.

Очистка одного подъезда специальным средством занимает от 20 до 40 минут. При этом подрядчики утверждают, что бригада из двух человек способна за сутки продезинфицировать до 100 объектов.

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"Мы применяем специальное средство, которое борется с разного рода вирусами, в том числе COVID-19. Основной упор делается на места массового скопления людей: лифты, входная группа, первые этажи. Мы передали график нашего приезда на участки "Жилкомсервиса", они расклеивают объявления", – рассказал дезинфектор Александр Лямин.

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Ранее стало известно о том, какие больницы в Харькове и области будут принимать пациентов, зараженных коронавирусом: на это рассчитаны 17 медицинских учреждений в регионе, из которых шесть – в областном центре, и 10 – в районах.

Напомним, что, по данным Минздрава на утро 30 марта, в Украине зафиксировано480 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 11 летальных, шестеро пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков коронавирус дезинфекция обработка

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