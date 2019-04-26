Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове коммунальщики провели спасательную операцию и выручили утят

26 апреля, 15:03

Твое птенцов испугались автомобилей и провалились в водосточный люк


В Харькове коммунальщики спасли маленьких утят, которых мать-утка пыталась перевести через оживленную улицу, однако птенцы испугались автомобилей и двое из них упали в водосток.

Очевидцы вызвали сотрудников коммунальных служб, а тем вызвались помочь сотрудники водоканала – они спустились в люк и вытащили сначала первого утенка, а второй самостоятельно нашел дорогу к семье.

Напомним, не так давно в Киеве на Выдубичах несколько водителей перекрыли движение, чтобы помочь утке с выводком утят перейти оживленное шоссе

Один из водителей остановился в крайнем левом ряду и начал помогать утке. Затем мужчина перелез отбойник, чтобы остановить поток машин и по другую сторону. К нему присоединились еще двое добровольцев. В итоге необычные пешеходы были спасены и успешно оказались на другой стороне дороги.

Также мы писали о том, как оживились питомцы Луцкого зоопарка с приходом весеннего тепла. Сейчас там находится 126 видов животных, общее число которых превышает 500. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег животные, Харьков, утята

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове коммунальщики провели спасательную операцию и выручили утят". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Индийском океане нашли самое странное существо на Земле: видео

Сегодня, 06:51

Ученые экспедиции Five Deeps по всей видимости обнаружили новый вид животных

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Вчера, 05:51

Тело животного в длину составляет около 7-9 сантиметров

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Королёва удивила своей фигурой

Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Обворожительная «Мисс Украина». Она ведет спортивную программу

Советы бегуньям с большой грудью

6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме

Фелтон: «Такая сильная критика Уэстбрука – это тупо»

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить