В Харькове коммунальщики провели спасательную операцию и выручили утят

Твое птенцов испугались автомобилей и провалились в водосточный люк

В Харькове коммунальщики спасли маленьких утят, которых мать-утка пыталась перевести через оживленную улицу, однако птенцы испугались автомобилей и двое из них упали в водосток.

Очевидцы вызвали сотрудников коммунальных служб, а тем вызвались помочь сотрудники водоканала – они спустились в люк и вытащили сначала первого утенка, а второй самостоятельно нашел дорогу к семье.

Напомним, не так давно в Киеве на Выдубичах несколько водителей перекрыли движение, чтобы помочь утке с выводком утят перейти оживленное шоссе.

Один из водителей остановился в крайнем левом ряду и начал помогать утке. Затем мужчина перелез отбойник, чтобы остановить поток машин и по другую сторону. К нему присоединились еще двое добровольцев. В итоге необычные пешеходы были спасены и успешно оказались на другой стороне дороги.

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