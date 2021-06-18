Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове коммунальщики закупили через ProZorro 2 тысячи литров пива

18 июня 2021 20:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Одно из коммунальных предприятий Харькова совершили необычную закупку на 49 500 тысяч гривен

Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие "Госпром" заключило соглашение с ООО "Антип" на приобретение солодового пива.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает Depo.Харьков.

В общем "Госпром" приобрел 2 тысячи литров пива на общую сумму 49 500 грн. Один литр пива стоит около 24 грн.

Читайте также: В Харькове дорожники купят иномарку за 1 млн грн с защитой от ям на асфальте

Срок оказания услуг указан с 16 июня по 31 декабря 2021 года. Других деталей договора, в том числе и цели закупки, не указано.

Не пропусти!
Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020
Сборная Англии против Шотландии
Реклама

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье водоканал объявил тендер на закупку презервативов. Ожидаемая стоимость такой покупки – 15 000 гривен. Они заказали 1000 единиц каждого вида товара. Договор с компанией-продавцом уже подписали.

Также напомним, в Днепре "Укравтодор" купил внедорожник Toyota Highlander за 1,67 млн гривен.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)Украина
Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрыва
Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрываХарьков
Избивший в Харькове девочку подросток извинился перед пострадавшей и
Избивший в Харькове девочку подросток извинился перед пострадавшей и "всем народом Украины" (видео)Харьков
"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке": студентка из Харькова возмутила Сеть (видео)Харьков
Пинал ногами: в Харькове ищут подростка, который жестоко избил девушек (обновлено)
Пинал ногами: в Харькове ищут подростка, который жестоко избил девушек (обновлено)Харьков
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова:
Жители Донбасса смогут быстро добраться до Днепра и Харькова: "Укрзализныця" назначила поездТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять