В Харькове коммунальщики закупили через ProZorro 2 тысячи литров пива

Одно из коммунальных предприятий Харькова совершили необычную закупку на 49 500 тысяч гривен

Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие "Госпром" заключило соглашение с ООО "Антип" на приобретение солодового пива.

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Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает Depo.Харьков.

В общем "Госпром" приобрел 2 тысячи литров пива на общую сумму 49 500 грн. Один литр пива стоит около 24 грн.

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Срок оказания услуг указан с 16 июня по 31 декабря 2021 года. Других деталей договора, в том числе и цели закупки, не указано.

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Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье водоканал объявил тендер на закупку презервативов. Ожидаемая стоимость такой покупки – 15 000 гривен. Они заказали 1000 единиц каждого вида товара. Договор с компанией-продавцом уже подписали.

Также напомним, в Днепре "Укравтодор" купил внедорожник Toyota Highlander за 1,67 млн гривен.

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