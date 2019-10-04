В Харькове копы разоблачили хакера, взломавшего сотни компьютеров

Украинец похищал данные в сотни стран мира

В Харькове копы разоблачили хакера, взломавшего тысячи компьютеров / Фото: Нацполиция

В Харькове полицейские задержали мужчину, которого подозревают во взломе более двух тысяч компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным стражей порядка, 29-летний харьковчанин незаконным путем получал доступ к серверам, расположенным в сотне разных стран мира, начиная с 2018 года. Полученную информацию мужчина использовал для продажи или получения доступа к банковским системам.

Деньги за "работу" хакер получал через российские платежные системы. Во время обыска по месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили статистику о взломах, компьютерную технику, а также деньги и внешние носители информации.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем", а полицейские призвали украинцев использовать лицензионные операционные системы и антивирусы.

Напомним, прошлой осенью в штате Оклахома арестовали двух хакеров, которые взломали криптовалютную платформу Crowd Machine и украли токенов на общую сумму в 14 млн долларов.

Мы также писали, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.

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