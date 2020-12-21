Танцы курсанток под "Вороваек": харьковский ВУЗ проведет расследование

Девушки в форме станцевали под песню "Наколочки"

Харьковский национальный университет внутренних дел начал служебное расследование после публикации в социальных сетях видео девушек в курсантской форме, которые танцуют под песню российской группы "Воровайки".

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"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", – говорится в сообщении на сайте университета.

Видео получило широкое распространение в TikTok и Telegram. На нем пять девушек в форме и, вероятно, в казарме танцуют под песню "Наколочки".

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Видео: Telegram-канал/Х Харьков

Ранее мы сообщали, что в 2019 году участницам скандальной группы "Воровайки" запретили въезд в Украину. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности.

Также напомним, в Одессе на открытии новогодней елки включили русский шансон. Это произошло уже после официальной части праздника на Думской площади, что удивило присутствующих.

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