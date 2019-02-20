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В Харькове легковушка сбила двух человек на пешеходном переходе

Сегодня, 11:24

17-летняя девушка и 18-летний парень после наезда получили травмы

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове легковушка сбила двух человек на пешеходном переходе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d18/ae9/5c6d18ae98521.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d18/ae9/5c6d18ae98521.jpg Харьков 17-летняя девушка и 18-летний парень после наезда получили травмы

В Харькове легковой автомобиль сбил юных парня и девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП местной полиции.

ДТП произошло вечером 19 февраля Московском на проспекте. Как выяснилось, автомобиль KIA наехал на 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые шли по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей затылочной области головы, а ее спутник – ушиб руки.

На данный момент правоохранители зарегистрировали информацию о событиях в журнале единого учета заявлений и сообщений. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Харьков, пешеходы, наезд, легковушка

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