В Харькове легковушка сбила двух человек на пешеходном переходе
17-летняя девушка и 18-летний парень после наезда получили травмы
В Харькове легковой автомобиль сбил юных парня и девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП местной полиции.
ДТП произошло вечером 19 февраля Московском на проспекте. Как выяснилось, автомобиль KIA наехал на 17-летнюю девушку и 18-летнего парня, которые шли по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей затылочной области головы, а ее спутник – ушиб руки.
На данный момент правоохранители зарегистрировали информацию о событиях в журнале единого учета заявлений и сообщений. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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