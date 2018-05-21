В Харькове лже-полицеский выманил ребенка со двора и увел в неизвестном направлении

Сегодня, 19:27

Детвора прибежала к маме парнишки и рассказала, что ее сына увел неизвестный дядя

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Родители школьников на Салтовке бьют тревогу: по району ходит неизвестный мужчина, который обманным путем забирает у детей дорогостоящие смартфоны. Информацию о злоумышленнике распространяют в интернет-группах, где общаются мамы и папы школьников.

На днях подобное ЧП произошло во дворах многоэтажек в районе Московского райсуда Харькова.

"В субботу, 19 мая, около 15.00 Артем с другом гулял недалеко от дома. К детям подошел молодой человек (на вид 30 лет, желтая футболка, темные штаны, худощавый, рост 175-180, щетина). Представился сотрудником полиции, показал какое-то удостовенение и спросил, у кого из детей телефон на андроиде", – рассказывает мама пострадавшего ребенка.

По словам женщины, смартфон был только у ее сына, в чем мальчик честно признался. На это псевдополицейский ответил, что в магазине гаджетов произошла массовая кража телефонов и проводится проверка.

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"Сказал, что телефон подлежит проверке и Артем должен пройти за ним. Довел ребенка до парка Памяти и добавил, что мама должна прийти, расписаться и забрать телефон. Был очень убедителен. После этого с телефоном ушел", – говорит харьковчанка.

О происшествии семья узнала от друзей мальчика – детвора прибежала к маме парнишки и рассказала, что ее сына увел неизвестный дядя.

"Мы вызвали полицию, которая искала сына по району. Нашли быстро, но мужчину, который унес телефон, так и не обнаружили. Когда мы пошли в райотдел писать заявление, там сказали, что 17 мая был похожий случай – неизвестный поводил ребенка по району и отобрал телефон", – вздыхает горожанка.

В полиции факт зарегистрировали по статье "кража". Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Напомним, киевлянин сам задержал похитителя инвалидной коляски.

Также мы писали, что в Броварах 19-летняя воровка ударила кассира бутылкой по голове.

А в Запорожье вор прыгнул с балкона, но попался в руки копов. Злоумышленник остался невредим, как и ноутбук, который он прихватил.
кража, грабители, телефон, смартфоны

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