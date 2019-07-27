В Харькове машина полиции сбила пожилую женщину и ребенка

ДТП произошло, когда пешеходы переходили улицу по "зебре"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием копов: патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции области.

Как стало известно, авария произошла 26 июля, около 20:35, на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко. Патрульный автомобиль, выполняя поворот, совершил наезд на 59-летнюю гражданку и трехлетнего мальчика, которые в этот момент шли по пешеходному переходу.

В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок – повреждение мягких тканей.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. На место ДТП выезжало руководство Управления патрульной полиции. По факту действий копов проводится служебная проверка.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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