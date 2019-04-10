В Харькове медики застряли в лифте вместе с пациенткой

Медики прибыли по вызову к женщине в состоянии клинической смерти

Иллюстрация. Фото: 2day.kh.ua.

В Харькове медики застряли в лифте вместе с пациенткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/daf/e0c/5cadafe0caf72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/daf/e0c/5cadafe0caf72.jpg 2019-04-10T12:12:09+03:00 Харьков Медики прибыли по вызову к женщине в состоянии клинической смерти

В Харькове врачи реанимационной бригады застряли в лифте вместе со своей пациенткой. Медики провели в закрытом помещении около 20 минут, прежде чем их освободили спасатели.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, вызов поступил 9 апреля в 16:08, в отделение скорой помощи поступил вызов о том, что у 31-летней женщины наступила клиническая смерть.

На место вызова прибыла реанимационная бригада, которая госпитализировала больную, но, спуская ее к машине, застряла в лифте.

Сотрудники аварийной службы лифта прибыли через 20 минут. Спасатели освободили бригаду скорой помощи и больную для дальнейшей госпитализации в реанимационное отделение 13-й больницы.

Бойцы ГСЧС помогли выбраться с верхнего этажа 37-летней женщине и ее трехмесячному ребенку. Также эвакуировали 18 жителей дома. Младенца бригада медиков госпитализировала в Первую детскую больницу для детальной проверки состояния малыша.

После полного отключения электропитания спасатели приступили к тушению пожара. На месте происшествия работали 20 спасателей на трех автоцистернах и одной автолестнице. Огонь удалось потушить спустя 50 минут.

Напомним, ранее во Львове. Два парня и девушка более двух часов просидели в лифте, пока им не помогли патрульные. Для этого полиции пришлось установить и среди ночи разбудить председателя ОСМД. Коммунальщики помогать застрявшим в лифте молодым людям отказались, аргументировав это тем, что лифт находится на балансе ОСМД.

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