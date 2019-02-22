В Сумах из-за смерти младенца в лифте объявили подозрение заместителю мэра

Двоим чиновникам объявили о подозрении в преступном бездействии

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Сумах из-за смерти младенца в лифте объявили подозрение заместителю мэра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg 2019-02-22T12:40:30+02:00 Другие регионы Двоим чиновникам объявили о подозрении в преступном бездействии

В Сумах одному из заместителей городского головы и директору департамента инфраструктуры городского совета объявлено подозрение в преступном бездействии, из-за которого в лифте многоэтажки погиб двухмесячный младенец.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 21 февраля о подозрении объявили заместителю мэра города, который, согласно распределению обязанностей, организует контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства.

"Указанный заместитель Сумского городского головы с мая 2017 года также возглавляет постоянно действующую комиссию, созданную с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов", - говорится в сообщении.

Кроме того, вручено извещение о подозрении директору департамента инфраструктуры Сумского городского совета, который заключал договоры на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в Сумах стоимостью 34,5 млн грн, в том числе лифтов в доме, где погиб младенец.

"Однако, ни заместителем городского головы, ни директором департамента не был обеспечен контроль за проведением ремонтных работ и последующей эксплуатацией подъемников", – отметили в прокуратуре.

Согласно сообщению, уже через месяц после так называемого капитального ремонта лифта, в котором погиб младенец, указанным должностным лицам городского совета начали поступать жалобы на его работу от жителей дома, в том числе и дедушки погибшего малыша. Однако чиновники не предприняли никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок.

Фактически, они самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека".

Должностным лицам городского совета грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как Ковпаковский районный суд города Сумы избрал меру пресечения подозреваемым в гибели младенца в лифте многоэтажного жилого дома в виде домашнего ареста.

В частности, директора предприятия "Сумылифт" отправили под домашний арест до 26 февраля. Его адвокат просил отпустить подозреваемого под личное обязательство, зато прокуроры ходатайствовали взять его под стражу.

Электромонтера предприятия взяли под ночной домашний арест до 1 марта. Его адвокат не видел причин для избрания меры пресечения, а прокуроры просили взять подозреваемого под стражу.

Напомним, 2 января в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. Ребенок погиб. В ходе расследования стражи порядка задержали двух подозреваемых: директора и одного из сотрудников "Горсумылифт".

Позже стали известны причины гибели младенца в лифте многоэтажки в Сумах. Как выяснилось в ходе расследования, в лифте с первого этажа поднимались мать новорожденного и его дедушка. Первой из лифта вышла мать, а следом за ней мужчина. Когда дедушка начал вытаскивать коляску с ребенком из лифта, подъемник поехал вниз. Мужчина пытался спасти внука, но у него это не получилось.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумах из-за смерти младенца в лифте объявили подозрение заместителю мэра". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.