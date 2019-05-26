В Харькове молния убила рыбака

Машину скорой помощи вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания

Фото: Pixabay

В Харькове 25 мая во время грозы погиб рыбак. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на своей странице в Facebook.

Машину скорой помощи вызвали люди, увидевшие на берегу реки Уды мужчину, лежащего без сознания.

"Бригада прибыла на место происшествия через три минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств установлено, что молния попала в его спиннинг", – говорится в сообщении.

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Врачи призвали соблюдать осторожность при грозе.

Ранее в Александрии Кировоградской области во время грозы молния попала в детский сад. На тот момент в здании находились дети. Молния попала в окно музыкального зала на втором этаже. После этого в нем мгновенно вспыхнули шторы, сценические костюмы и мультимедийный проектор. Малышей воспитатели быстро вывели во двор, и никто из них не пострадал. За полчаса пожар потушили, работали полтора десятка спасателей.

Отметим, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, как не стать жертвой грозы.

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