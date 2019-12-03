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В Харькове на крупной взятке поймали полицейского

3 декабря, 08:34

Мужчина требовал 6 тысяч долларов за закрытие дела о мошенничестве

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Харькове полицейский требовал от обвиняемого в мошенничестве взятку за закрытие уголовного производства. Следователя одного из районных отделов ГУ Нацполиции поймали с поличным.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, старший лейтенант полиции требовал от мужчины 6000 долларов США. За эти деньги следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

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Фото: СБУ

Взяточника задержали в спальном районе Харькова во время получения первого "транша" – 75 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

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Харьков взятка мошенничество разоблачение следователь полицейский

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