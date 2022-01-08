В Харькове на Рождество горело студенческое общежитие

Сильное задымление стало причиной того, что студентов с верхних этажей пришлось эвакуировать

Спасатели эвакуировали 106 человек. Коллаж "Сегодня"

В общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на улице Алчевских, 46 на Рождество произошел пожар.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 7 января, в 21:11.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят личные вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.м", – говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития. Спасатели эвакуировали 106 человек. В 21:31 спасателям удалось пожар локализировать, а уже в 22:37 полностью ликвидировать.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, из здания были эвакуированы 23 человека.

А в Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей, их госпитализировали.

Кроме того, в Киеве горела школа в Оболонском районе. Всех сотрудников и учеников эвакуировали из здания.