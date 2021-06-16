В Харькове на рынке умерла женщина, скорую ждали полчаса. Подробности трагедии

В Харькове на рынке около станции метро "23 августа" лежит труп женщины. По предварительным данным, погибшая упала и разбила голову. Скорую помощь ждали полчаса, говорят очевидцы.

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В полиции Харьковской области "Сегодня" подтвердили факт смерти женщины.

"Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Погибшей оказалась 66-летняя женщина. Обстоятельства ее смерти сейчас выясняются", – сказали в полиции.

Как рассказал один из очевидцев в Telegram-канале ВЕХА, трагедия произошла 16 июня в 9:45. Женщина, пошатнувшись, упала лицом на асфальт. Под ней образовалась большая лужа крови.

"Мы ее перевернули на бок, чтобы она не захлебнулась. Она живая была, дышала, дергалась. Вызвали скорую, тут пошел дождь, мы оторвали трубу (сточную), чтобы женщина не захлебнулась водой. Накрыли пленкой и держали зонты. Где-то в 10:10 мы посмотрели на время, скорой до сих пор не было. Свидетель выскочила к дороге, чтоб поймать скорую, но никого не было. Вернулась назад, женщина хрипела и глубоко вздохнула, выдохнула и все", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 10:14 пришел фельдшер и зафиксировал факт смерти. По словам очевидцев, все это время, до 10:10, женщина была жива, дышала и двигалась.

"На вопрос, от чего человек умер, потому что было впечатление, что от кровопотери, медик ответил, что мы бы все равно ничего не сделали, она уже пошла трупными пятнами", – говориться в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оператор службы "103", которая принимала вызов, находилась в Киеве.

Ранее мы сообщали, что в Харькове мужчина скончался на улице.

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Также напомним, в Киеве нашли тело обнаженной женщины. Очевидец о жуткой находке: