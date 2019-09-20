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В Харькове на взятках погорел чиновник вуза: появилось видео

20 сентября, 13:52

Директора центра по работе с иностранными студентами задержали с поличным

В Харькове на систематических взятках разоблачили директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих вузов города. Об этом сообщили в пресс-службе Службе безопасности Украины.

Как выяснилось, чиновник организовал схему вымогательства взяток с иностранных студентов. В частности, от студентки четвертого курса с североафриканской страны, в которой была академическая задолженность, мужчина требовал тысячу долларов США. За эти деньги он обещал "решить вопрос" об неотчислении девушки из учебного заведения. К преступлению чиновник привлек посредника – гражданина одной из стран Ближнего Востока.

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И чиновника, и посредника задержали в рабочем кабинете после получения второго "транша" в размере 500 долларов США.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), и избрание судом меры предосторожности", – рассказали в СБУ и отметили, что неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Харьков взятка СБУ вуз задержание разоблачение вымогательство

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