В Харькове на взятке "погорела" врач-психиатр: чем она промышляла

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины на взятке задержали врача-психиатра. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава пресс-центра ведомства в Харьковской области Владислав Абдула.
Взятками промышляла психиатр городского психоневрологического диспансера № 3. Выяснилось, что она требовала с местного жителя 1000 долларов. За эти деньги женщина обещала посодействовать в получении группы инвалидности.
Сначала правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме 850 долларов. А задержали взяточницу во время получения последней части взятки, в ее рабочем кабинете.
Примечательно, что врач-психиатр имеет высшую квалификационную категорию. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании для нее меры пресечения.
Напомним, ранее в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей.
Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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