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В Харькове на взятке "погорела" врач-психиатр: чем она промышляла

10 июня, 13:21

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Взяточницу поймали с поличным в ее кабинете

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины на взятке задержали врача-психиатра. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава пресс-центра ведомства в Харьковской области Владислав Абдула.

Взятками промышляла психиатр городского психоневрологического диспансера № 3. Выяснилось, что она требовала с местного жителя 1000 долларов. За эти деньги женщина обещала посодействовать в получении группы инвалидности.

Сначала правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме 850 долларов. А задержали взяточницу во время получения последней части взятки, в ее рабочем кабинете.

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Примечательно, что врач-психиатр имеет высшую квалификационную категорию. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании для нее меры пресечения.

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Напомним, ранее в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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Харьков взятка СБУ задержание врачи

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