В Харькове начали монтаж новогодней елки: фото

/ Фото: Facebook

В центре Харькова начали устанавливать новогоднюю елку – рабочие привезли на площадь Свободы арматуру и приступили к монтажу праздничного украшения.

Как сообщили в Facebook жители города, на первый взгляд, конструкция ничем не отличается от той, что была в прошлом году.

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Стоит добавить, что подготовка к новогодним праздникам началась почти три недели назад – тогда движение на площади Свободы ограничили до конца января, и сейчас ведут установку катка под открытым небом.

Ранее сообщалось, что харьковское коммунальное предприятие "Городской информационный центр" заключило договор на покупку главной новогодней елки стоимостью в два миллиона гривен.

В документах, размещенных в системе Рrozorro, можно увидеть, что в тендере принимали участие две компании, а победу одержало ООО "СК СТС". Эта фирма должна будет поставить искусственную елку высотой 40,5 метров, которая представляет из себя многоуровневый стальной каркас с искусственной хвоей, украшениями и праздничной иллюминацией.

Отметим, что монтаж главной новогодней елки странына Софийской площади в Киеве планируют начать 10 декабря.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ известной художницы Марии Примаченко, а в позапрошлом – в стиле яркой яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях столицы появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

О том, как в прошедшем году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем специальном сюжете:

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