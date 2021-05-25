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В Харькове вспыхнул масштабный пожар на заводе: фото, видео (обновлено)

25 мая, 21:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Харькове горел большой завод, на месте было много спасателей – какая там ситуация

В Харькове вспыхнул завод "Коммунар". Над зданием стоял столб черного дыма. Спасатели уже ликвидировали пожар.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Видео: Труха Харьков

Очевидцы насчитали на месте тушения 15 пожарных машин. Жертв и пострадавших нет.

Видео: Труха Харьков
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Как сообщили спасатели, возгорание началось в 16:47 в производственном здании частного предприятия, расположенного на территории завода "Коммунар" на четвертом этаже.

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В 18:15 пожар локализован на площади 150 кв, в 20:23 – ликвидирован.

Фото: Х**вый Харьков

Фото: Х**вый Харьков

Напомним, в Харькове, в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, произошел пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

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Кроме того, мы писали, что в Виннице 6 мая загорелся офисный центр. Спасатели около трех часов тушили масштабный пожар – из-за погодных условий ликвидация огня усложнялась. На месте происшествия обнаружили тело молодой женщины.

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