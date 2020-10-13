В Харькове не смог сесть самолет: люди 12 часов сидят в аэропорту Киева без еды (видео)

Время вылета из столицы постоянно переносят

В Харькове ночью 13 октября из-за сильного тумана, окутавшего весь город и область, не смог приземлиться самолет рейса Анталия – Харьков.

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Об этом сообщили пассажиры рейса, пишет "Труха Харьков".

Отмечается, что около часа ночи самолет сделал девять кругов вокруг аэропорта и улетел на посадку в Киев.

В аэропорту столицы пассажирам сказали, что вылет будет в 10:00, однако рейс переносят по неизвестной причине.

Видео: Труха Харьков

"Похоже что самолета просто нет, улетел в другую сторону. Сидим без еды и воды. Много детей. В кафе чай 65 гривен, кофе 90 гривен, бутерброд 115 гривен", – сказала туристка.

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Также уточняется, что сейчас в Харькове на этот же самолет ожидают другие туристы, которые должны лететь в Турцию.

Напомним, ранее в самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса.

Также мы писали, как в марте из-за коронавируса в Таиланде застряли около двух тысяч украинских туристов.

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