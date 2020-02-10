В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира, который задерживал рейс: видео

Пассажиры были возмущены тем, что из-за мужчины вылет задерживали

На борту самолета произошла драка. Возмущенные люди избили пассажира, который задерживал вылет авиасудна. В сети опубликовали видео инцидента.

Как стало известно, самолет летел со Львова в Киев. Виновника простоя пытались самостоятельно снять с борта, однако он сопротивлялся.

После этого несколько пассажиров, нецензурно при этом выражаясь, начали бить мужчину по лицу. Свидетель инцидента уточнил, что мужчине выбили несколько зубов.

Пассажира все-таки удалось снять с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

Напомним, ранее пьяные пассажиры подрались в самолете , следовавшем на Канарские острова. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по салону босиком.

Мы также писали о другом инциденте на борту с россиянами, один из которых под угрозой взорвать пассажирский самолет захватил воздушное судно, летевшее из Сургута в Москву. В результате лайнер сел в Ханты-Мансийске, где нарушителя задержали. Им оказался психически нездоровый мужчина, которого ранее неоднократно задерживали в пьяном виде за административные правонарушения.

Кроме того, смотрите в сюжете, как пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет:

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