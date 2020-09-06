Подозревают в убийстве брата: в Харькове объявили розыск мужчины

Парень получил удар ножом в грудь во время уличной драки

В Харькове во время уличной драки в Основянском районе 19-летний парень получил удар ножом в грудь и позже скончался в больнице. Копы объявили в розыск двоюродного брата погибшего.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла 5 сентября, около 22:30, возле жилого дома на проспекте Гагарина.

Ссора между двоюродными братьями переросла в драку, во время которой 28-летний мужчина выхватил нож и ударил родственника.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Копы описали и приметы подозреваемого, Раиса Идрис оглы Гусейнова: его рост 170 сантиметров, среднее телосложение, был одет в джинсовые шорты и белую футболку, на ногах – сланцы.

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При себе мужчина может иметь холодное оружие. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении предполагаемого преступника, обратиться по телефону (057) 737-40-22.

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Напомним, в Киеве полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

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