В Харькове огонь убил двоих парней

В воскресенье, 11 марта, в нежилой одноэтажке на ул. Железнодорожной, 16 в Харькове во время пожара погибли два молодых человека.

В здании горели комната, деревянное перекрытие и крыша. "Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров", — сообщают в облуправлении ГСЧС.

Во время тушения огня, которое продолжалось два часа, спасатели и обнаружили тела парней 29 и 25 лет. Сейчас специалисты выясняют причины, вследствие которых и случилось возгорание в нежилом здании.

Ранее сообщалось, что в Харькове в 9-этажном доме произошел пожар, во время которого погибла женщина.

Ранее мы писали, что в Сумах пожар унес жизни трех человек. По данным ведомства, трагедия произошла в частном жилом доме на троих хозяев на ул. Лучанской. Погибшими оказались 54-летний хозяин дома и его 61-летний знакомый. Личность женщины устанавливается. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина возгорания – неосторожность при курении.

Также напомним, что в Кировоградской области в пожаре погибло трое детей. "Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 годов рождения. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", – отметили в ГСЧС.