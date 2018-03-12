В Харькове огонь убил двоих парней

Сегодня, 17:14

Спасатели обнаружили тела молодых мужчин – 29 и 25 лет

Фото: полиция
Фото: полиция

В воскресенье, 11 марта, в нежилой одноэтажке на ул. Железнодорожной, 16 в Харькове во время пожара погибли два молодых человека.

В здании горели комната, деревянное перекрытие и крыша. "Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров", — сообщают в облуправлении ГСЧС.

Во время тушения огня, которое продолжалось два часа, спасатели и обнаружили тела парней 29 и 25 лет. Сейчас специалисты выясняют причины, вследствие которых и случилось возгорание в нежилом здании.

Ранее сообщалось, что в Харькове в 9-этажном доме произошел пожар, во время которого погибла женщина.

Ранее мы писали, что в Сумах пожар унес жизни трех человекПо данным ведомства, трагедия произошла в частном жилом доме на троих хозяев на ул. Лучанской. Погибшими оказались 54-летний хозяин дома и его 61-летний знакомый. Личность женщины устанавливается. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина возгорания – неосторожность при курении.

Также напомним, что в Кировоградской области в пожаре погибло трое детей"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 годов рождения. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", – отметили в ГСЧС.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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