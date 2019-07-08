Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове открылся масштабный форум EdCamp Ukraine

8 июля, 17:27

На мероприятие съехались учителя со всей Украины


Тысяча учителей со всей Украины съехались в Харьков – там проходит национальная образовательная конференция, в ходе которой педагоги обмениваться опытом и знаниями с экспертами из-за рубежа.

Одна из участниц, Оксана Миронюк из города Ахтырки Сумской области, уже более 30 лет преподает английский язык. По ее словам, она всегда в курсе новых тенденций в учебных методиках, потому что не пропускает ни одного образовательного форума.

"Имея большой опыт, я все равно приезжаю за новым опытом. Я приезжаю к друзьям, новым партнерам, перенимаю новые идеи", – говорит преподаватель.

В Харькове конференция EdCamp Ukraine проходит пятый год подряд, и на этот раз она собрала более тысячи украинских педагогов и экспертов из 20 стран мира.

"В сообществе ответственного учительства EdCamp Ukraine пока 20 тысяч человек. Мы объединяем учителей и из разных регионов Украины. Они преподают различные предметы, они разного возраста, но у них есть единое понимание конечной цели образования: вырастить хорошего человека", – говорит основатель EdCamp Ukraine Александр Элькин.

Главная тема нынешнего форума – введение в школах программы социального, эмоционального и нравственного обучения. Чтобы, кроме знаний, дети умели работать в команде, взаимодействовать без конфликтов. С сентября этот пилотный проект, при поддержке Министерства образования, запустят в 25 украинских школах.

"Традиционно у нас в школах считалось, что цель обучения – это передать знания. Сегодня этого недостаточно. Учителям надо научиться, каким образом наряду со знаниями сформировать у наших молодых людей те ценности, которые помогут сделать их жизнь такой, чтобы они могли самореализоваться и быть счастливыми", – объяснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Современные подходы к обучению в школах Харьковской внедряют постоянно, говорит председатель Харьковской обладминистрации Юлия Светличная.

"Четвертый год подряд Харьковская область является первой в Украине по качеству и уровню образования, опережая все города и все области. Поэтому наши учителя лучшие, мы очень гордимся нашими учителями. Но для того, чтобы не стоять на одном месте, для того чтобы удерживать эту планку, действительно нужно учиться. Учиться как ученикам, так и учителям", – заявила она.

В течение трех дней на национальном форуме педагоги обсудят вопросы интернет-безопасности, качества питания в школах, обучения в больницах и ответственного отцовства. А после, надеются организаторы, участники разъедутся распространять идеи EdCamp Ukraine по всей стране.

Напомним, ранее мы писали о флешмобе учителей Валковского лицея Харьковской области, которые устроили яркие танцы под композицию Rock This Party на празднике Последнего звонка.

Видео с этим представлением в своем Facebook опубликовала Наталья Осадчая, подписав его: "Хто сказав, що вчителі не в темі? Звісно – в темі!". На ролике слышно, как ученики поддерживают своих преподавателей бурными аплодисментами и громким свистом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег форум, Харьков, конференция, учителя, Светличная, гриневич, преподаватель, министр образования

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове открылся масштабный форум EdCamp Ukraine". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конференцию по реформам в Украине 2020 будет принимать Литва

2 июля, 18:36

Этот вопрос решили Владимир Зеленский и Линас Линкявичюс на встрече в Торонто

Студенты-медики массово отказываются сдавать экзамены по американской системе

1 июля, 16:47

Будущие врачи говорят, что учились по совершенно другой программе

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

ФК «Днепр» прекратил существование

Как бег влияет на мужское здоровье?

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

В Днепре мужчина похитил годовалого ребенка

В Днепре мужчина расстрелял соседку

Когда Абрамович купил "Челси", на кого он потратил больше всего

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Агуэро рассказал, как Месси отреагировал на удаление

Зеленая сотня. Кто есть кто в партийном списке "Слуги народа"

А вы знали, чем отличаются коричневые яйца от белых?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Вдова Кобзона сделала жуткий подарок больному раком Николаеву

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Обильное питье: печальные последствия
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь