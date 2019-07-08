В Харькове открылся масштабный форум EdCamp Ukraine

На мероприятие съехались учителя со всей Украины

Тысяча учителей со всей Украины съехались в Харьков – там проходит национальная образовательная конференция, в ходе которой педагоги обмениваться опытом и знаниями с экспертами из-за рубежа.

Одна из участниц, Оксана Миронюк из города Ахтырки Сумской области, уже более 30 лет преподает английский язык. По ее словам, она всегда в курсе новых тенденций в учебных методиках, потому что не пропускает ни одного образовательного форума.

"Имея большой опыт, я все равно приезжаю за новым опытом. Я приезжаю к друзьям, новым партнерам, перенимаю новые идеи", – говорит преподаватель.

В Харькове конференция EdCamp Ukraine проходит пятый год подряд, и на этот раз она собрала более тысячи украинских педагогов и экспертов из 20 стран мира.

"В сообществе ответственного учительства EdCamp Ukraine пока 20 тысяч человек. Мы объединяем учителей и из разных регионов Украины. Они преподают различные предметы, они разного возраста, но у них есть единое понимание конечной цели образования: вырастить хорошего человека", – говорит основатель EdCamp Ukraine Александр Элькин.

Главная тема нынешнего форума – введение в школах программы социального, эмоционального и нравственного обучения. Чтобы, кроме знаний, дети умели работать в команде, взаимодействовать без конфликтов. С сентября этот пилотный проект, при поддержке Министерства образования, запустят в 25 украинских школах.

"Традиционно у нас в школах считалось, что цель обучения – это передать знания. Сегодня этого недостаточно. Учителям надо научиться, каким образом наряду со знаниями сформировать у наших молодых людей те ценности, которые помогут сделать их жизнь такой, чтобы они могли самореализоваться и быть счастливыми", – объяснила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Современные подходы к обучению в школах Харьковской внедряют постоянно, говорит председатель Харьковской обладминистрации Юлия Светличная.

"Четвертый год подряд Харьковская область является первой в Украине по качеству и уровню образования, опережая все города и все области. Поэтому наши учителя лучшие, мы очень гордимся нашими учителями. Но для того, чтобы не стоять на одном месте, для того чтобы удерживать эту планку, действительно нужно учиться. Учиться как ученикам, так и учителям", – заявила она.

В течение трех дней на национальном форуме педагоги обсудят вопросы интернет-безопасности, качества питания в школах, обучения в больницах и ответственного отцовства. А после, надеются организаторы, участники разъедутся распространять идеи EdCamp Ukraine по всей стране.

Напомним, ранее мы писали о флешмобе учителей Валковского лицея Харьковской области, которые устроили яркие танцы под композицию Rock This Party на празднике Последнего звонка.

Видео с этим представлением в своем Facebook опубликовала Наталья Осадчая, подписав его: "Хто сказав, що вчителі не в темі? Звісно – в темі!". На ролике слышно, как ученики поддерживают своих преподавателей бурными аплодисментами и громким свистом.

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