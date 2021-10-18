В Харькове ожидается дождливая погода – прогноз на 19 октября (карта)

Во вторник, 19 октября, в Харькове ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется максимум до 12 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Погода на 19 октября
19 октября в Харькове синоптики прогнозируют небольшой дождь и пасмурную погоду. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, а днем поднимется до 10-12 градусов тепла.
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Ветер ожидается северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
Ранее мы писали:
- какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.