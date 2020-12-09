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В Харькове пикетируют горсовет, где проходит сессия с новоизбранными депутатами (фото)

9 декабря, 10:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обновленный Харьковский горсовет собрался на первое заседание

В Харькове представители нескольких проукраинских гражданских объединений пикетируют первую сессию городского совета VIII созыва.

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По словам протестующих, тех депутатов, которые не будут отстаивать интересы общества, ждет мусорная люстрация.

"Наша акция — это акция предупреждения, чтобы Харьковский городской совет проводил проукраинскую политику. Требование основное, чтобы вновь избранный Харьковский городской совет проводил проукраинскую политику, защищал интересы украинского государства и понимал, что Харьков является форпостом Украины на востоке, что в соседней области идет война, которую нельзя допустить, чтобы она проходила в Харькове", – прокомментировал заместитель председателя организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский, сообщает Depo.Харьков.

Отметим, состоится заседание без переизбранного мэра Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении.

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Ранее мы сообщали, что переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес, который почти три месяца проходит лечение от последствий коронавируса в немецкой клинике, планирует к 30 декабря вернуться в Украину.

Также сайт "Сегодня" ведет обратный отсчет до возвращения мэра Харькова.

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Харьков сессия депутаты пикет горсовет
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