В Харькове похитили бывшего сотрудника Фискальной службы

Мужчина рассказал, что трое неизвестных похитили его восемь дней назад

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Харькове 10 октября обнаружили ранее похищенного мужчину, прикованного наручниками к столбу в Холодногорском районе, который оказался бывшим сотрудником Государственной фискальной службы.

Как сообщили источники издания NewsRoom в правоохранительных органах, ранее 42-летний мужчина работал в Главном управлении внутренней безопасности ГФС в Киеве и с 2017 года находился в розыске как подозреваемый по статьям "хулиганство" и "получение неправомерной выгоды".

Информация о том, что под мостом на улице Залютинской находится прикованный наручниками к столбу человек, поступила в райотдел полиции в 7:25. Следственно-оперативная группа, выехавшая по адресу, освободила узника и осмотрела место происшествия. Следов борьбы найдено не было.

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По словам освобожденного мужчины, 2 октября на перекрестке улиц Ярославской и Коцарской его похитили трое неизвестных. Злоумышленники затолкали жертву в микроавтобус и привезли в частный дом, где некоторое время удерживали.

Затем мужчину неоднократно били и перевозили в другие помещения, а ночью 10 октября преступники привезли экс-налоговика к окружной, приковали к столбу и скрылись. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Напомним, что в Глевахе Киевской области из детсада похитили двух девочек.

Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей.

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