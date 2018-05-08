В Харькове "полицейский" и "фискал" пытались ограбить водителя

Вчера, 21:59

Если в деле действительно замешаны полицейские, его переквалифицируют и передадут в прокуратуру


В Харькове бандиты пытались ограбить водителя машины с иностранными номерами. Они представились сотрудниками полиции и фискальной службы и вымогали взятку. Услышав отказ, угрожали расправой и пытались задушить. Напоследок сорвали с шеи золотую цепочку и убежали.

Накануне вечером Виталию позвонила женщина с просьбой перевезти детскую коляску. Вместе с заказчицей в салон сел крепкий мужчина 30 с небольшим лет. Когда приехали по адресу, пассажиры заявили, это совместный рейд полиции и фискальной службы.
Сказали, что на машину якобы наложен арест, что выписан штраф 8,5 тыс.

Услышав отказ, женщина, якобы для проверки, забрала у Виталия все документы на авто. С ними села в подъехавший патрульный "Приус", а мужчина выдернул ключ из замка зажигания и попытался силой вытащить Виталия из-за руля.

Не сумев вытащить Виталия из салона, злоумышленник сорвал с его шеи золотую цепочку и сбежал.

Виталий позвонил в "102". Но найти обидчиков в полицейской форме приехавшие правоохранители не смогли.

Виталию обещают, если в деле действительно замешаны полицейские, его переквалифицируют и передадут в прокуратуру. В патрульной от комментариев отказались. В фискальной службе сообщили, совместных рейдов по автомобилям с иностранной регистрацией сейчас не проводят. Номер, с которого Виталию звонила якобы их сотрудница, теперь не отвечает.

Машина Виталия сейчас на парковке райотдела полиции. Забрать ее он не может остался без документов и ключа.

Проработавший два десятка лет в милиции Виталий уверен, на него напали не мошенники. И надеется, что они будут наказаны по всей строгости закона.

Напомним, в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев.

Ранее сообщалось, что жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты.
Харьков, ограбление, полиция

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