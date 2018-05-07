Жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты

Одессит пришел на переговоры по покупке биткоинов, однако был избит и ограблен

В Одессе будут судить мужчину, ограбившего на 1,5 млн грн местного жителя под предлогом продажи электронной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как сообщается, Одесская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в разбойном нападении (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Отмечается, что в январе злоумышленник – гражданин Украины, – арендовал на короткий срок квартиру по улице Генерала Петрова в Одессе и договорился о встрече с потенциальным клиентом для купли-продажи электронной валюты.

"Будущий покупатель, ничего не подозревая, пришел на переговоры. В дальнейшем злоумышленник вместе с сообщниками избил мужчину и похитил мобильный телефон, ювелирные изделия и деньги", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что своими преступными действиями разбойники нанесли гражданину почти 1,5 млн грн ущерба. По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят под стражу без права на внесение залога.

Как уточнил представитель Главного управления Нацполиции в области, материалы направлены в суд на прошлой неделе. Сейчас полиция принимает меры для задержания еще двоих мужчин, участвовавших в разбойном нападении.

По данным представителя управленния, потерпевший намеревался купить криптовалюту Bitcoin. Основная часть ущерба – более 1 млн грн, причиненного потерпевшему, – составляет наличные средства, которые он имел при себе для приобретения криптовалюты.

Напомним, 7 мая курс Bitcoin резко снизился, однако аналитики ждут роста стоимости криптовалюты. Так, аналитики ГК FOREX CLUB считают, что биткоин может подорожать на текущей неделе долларов на фоне завершения отчетного периода в США.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.