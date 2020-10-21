В Харькове полиция задержала одиозного антимайдановца "Топаза"

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

В Харькове правоохранители задержали сепаратиста, участника "Антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, антимайдановца обнаружили 20 октября около 19:30 на одной из станций метро.

Во время проверки 34-летнего мужчины по информационной базе Нацполиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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Инициатору розыска сообщено об установлении места нахождения данного лица. Проводится проверка.

О задержании сообщил и сам "Топаз" на своей странице в Facebook. Он написал, что его уже отпустили.

"Сказали, что подозреваюсь в совершении особо тяжких преступлений в городе Селидово Донецкой области", — написал Кромской.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье задержали группу сепаратистов. Они сотрудничали с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР".

Также напомним, в Одессе задержали сепаратиста, который призывал к созданию "народной республики".

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