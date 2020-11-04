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В Харькове посчитали 100% протоколов на выборах мэра: результат предсказуем

4 ноября, 00:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кернес оставил всех далеко позади

В Харькове на выборах городского головы побеждает с большим отрывом от соперников нынешний мэр Геннадий Кернес, ему отдали свои голоса 60% харьковчан.

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Об этом вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской ТИК по результатам обработки 100% протоколов, передает "Суспільне".

На втором месте – представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман, глава Харьковской ОГА, представитель "Слуги народа" Алексей Кучер – третий. В целом голоса избирателей распределились следующим образом:

  1. Геннадий Кернес – 60,34% (195 044)
  2. Александр Фельдман – 14,32% (46 278)
  3. Алексей Кучер – 7,24% (23 401)
  4. Олег Абрамичев – 6,6% (21 315)
  5. Игор Черняк – 3,12% (10 085)
  6. Александра Нарижная – 1,94% (6282)
  7. Никита Соловьев – 1,3% (4199)
  8. Денис Ярославский – 1% (3233)

Остальные шесть кандидатов не набрали даже 1% голосов.

Объявить результаты официально планируют 4 ноября.

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Всего в голосовании на выборах харьковского городского головы приняли участие 323 218 человек, 6180 бюллетеней признали недействительными.

Напомним, 3 ноября появились слухи о смерти действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который уже довольно долго лечится от последствий коронавирусной инфекции в германской клинике "Шарите" – якобы он умер во вторник днем. Но представители мэра заявили, что уже устали опровергать слухи о его смерти.

Бизнесмен Павел Фукс также опроверг слухи о смерти Геннадия Кернеса, заявив, что 3 ноября разговаривал с ним.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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