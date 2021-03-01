В Харькове работники завода перекрыли проспект – требуют зарплату

В Харькове более ста работников завода "Электротяжмаш" перекрыли Московский проспект в районе супермаркета "Класс".

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Как сообщает "Суспільне", по словам протестующих, им задолжали зарплату за три месяца работы. Люди ходят по пешеходному переходу. Проезд транспорта перекрыли. Стоят троллейбусы.

Движение регулирует полиция.

"Практически три месяца без зарплаты, долги перед банками по кредитам, долги за коммунальные услуги, нет денег на лечение, нет денег на одежду, нет денег на еду. Жизнь сотрудников под угрозой, потому что на те копейки, которые выплачены за практически 3 месяца, нормальный человек прожить не может. Это даже существованием нельзя назвать", – возмущаются работники, сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

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Ранее мы сообщали, что в Украине растут долги по зарплате. Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2020 году возросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составила 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%.

Также напомним, на выплату зарплат работникам государственных шахт направят 1,4 млрд гривен.

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