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В Харькове разрушили памятник Горькому

18 декабря, 13:17

Полиция начала расследование факта повреждения памятника

/ Фото: Нацполиция

В Харькове на Новобаварском проспекте неизвестные разбили памятник Максиму Горькому.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информацию о разрушении памятника стражи порядка получили утром 18 декабря.

"Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", – говорится в сообщении.

На место вызова выехала следственно-оперативная группа, а информация была внесена в Единый журнал учета Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему устанавливаются.

Как известно, Максим Горький – русский, а позднее советский "пролетарский" писатель, драматург и публицист; который дружил с Лениным и Сталиным.

Напомним, в Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе. Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Харьков памятник горький

Источник: Сегодня

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