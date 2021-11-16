В Харькове ребенок нашел в школьном обеде гусеницу: девочку обвинили в клевете (фото)

В школе заявили, что девочка сама подбросила гусеницу в тарелку

Девочке даже не вернули деньги, которые она потратила на еду/Коллаж: Сегодня

В Харькове девочка решила перекусить в столовой школы, однако не удалось. Когда ей дали порцию макарон, то в ней нашла гусеницу.

Об этом сообщили в Telegram-канале Черный список.

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Детали случая

Мать девочки отметила, что ее дочь учится в СОШ №28 Новобаварского района. 15 ноября школьница купила в столовой макароны и обнаружила в тарелке гусеницу.

Как отреагировали в школе

Девочка сказала о своей находке преподавателям и работникам столовой. Однако ей не вернули денег и не извинились. Кроме того, школьницу обвинили в "клевете". В школе заявили, что она будто сама подбросила гусеницу в порцию.

"Одноклассники стали на защиту моей дочери и подтвердили тот факт, что гусеница уже была в порции, но работники столовой и администрация школы решили замять инцидент и наказали детям молчать", — рассказала мать девочки.

Возмущенная мать

Женщина просит о помощи. Она хочет пристыдить руководство учебного заведения. Кроме того, мать девочки возмущена тем, что в столовой детей кормят опасными продуктами с сомнительным качеством.

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Инцидент во время дистанционного обучения в Луцке

В Луцке во время онлайн-обучения в нескольких школах показали видео для взрослых. Директора учебных заведений обратились в киберполицию.

Эротические видео появилась на нескольких уроках у 5-х классов. Директор одной из школ сообщил, что сразу обратился в киберполицию и департамент образования. То, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах, подтверждают в департаменте образования. Как выяснилось, к уроку также присоединились неизвестные люди под никами школьников.

Сейчас программисты рассматривают несколько версий, как это могло произойти.

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"Один вариант – некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в Сеть, или это сделано пользователем, специально раздавшим эти аккаунты", – отметил программист Андрей Божко.

Пока в киберполиции расследуют ЧП, родители обеспокоены. Ведь большинство работает, и дети во время уроков учатся самостоятельно. А гарантий, что вместо математики опять не появятся порнографические картинки, никто не дает.

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