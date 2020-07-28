Українська
$ 27,76
32,6
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Харькова

В Харькове россиянин переправлял девушек за границу: как задержали сутенера (фото)

28 июля, 11:04

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчине теперь грозит до 13 лет за решеткой

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который пытался переправить через государственную границу трех женщин. Их хотели отправить в Россию с целью сексуальной эксплуатации.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, сутенер оказался гражданином Российской Федерации. Перевезти в Россию он хотел трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет.

Задержали злоумышленника на пограничном пункте "Гоптовка". Женщин собирались переправить в Белгород.

"Следователем решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас россиянину грозит до 12 лет за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Харьков задержание харьковская область эксплуатация сутенер

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружиемЗапад
Подельник
Подельник "луцкого террориста" пошел на сделку со следствием: что известноХарьков
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)Харьков
Предположительному сообщнику
Предположительному сообщнику "луцкого террориста" изберут меру пресеченияХарьков
В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известно
В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известноХарьков
Полиция Харькова получила сообщение о захвате заложников: что произошло
Полиция Харькова получила сообщение о захвате заложников: что произошлоХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять