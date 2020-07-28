В Харькове россиянин переправлял девушек за границу: как задержали сутенера (фото)

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который пытался переправить через государственную границу трех женщин. Их хотели отправить в Россию с целью сексуальной эксплуатации.
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, сутенер оказался гражданином Российской Федерации. Перевезти в Россию он хотел трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет.
Задержали злоумышленника на пограничном пункте "Гоптовка". Женщин собирались переправить в Белгород.
"Следователем решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас россиянину грозит до 12 лет за решеткой.
Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.
Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.
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