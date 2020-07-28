В Харькове россиянин переправлял девушек за границу: как задержали сутенера (фото)

Мужчине теперь грозит до 13 лет за решеткой

В Харьковской области полицейские задержали мужчину, который пытался переправить через государственную границу трех женщин. Их хотели отправить в Россию с целью сексуальной эксплуатации.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, сутенер оказался гражданином Российской Федерации. Перевезти в Россию он хотел трех жительниц Харькова в возрасте от 24 до 37 лет.

Задержали злоумышленника на пограничном пункте "Гоптовка". Женщин собирались переправить в Белгород.

"Следователем решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас россиянину грозит до 12 лет за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться