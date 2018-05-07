В Харькове суд отправил в СИЗО подозреваемого в педофилии

В Харькове суд отправил в СИЗО 56-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом растлении малолетних мальчиков. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"По ходатайству Харьковской прокуратуры №3 Орджоникидзевский районный суд взял под стражу 56-летнего харьковчанина, которого подозревают в растлении малолетних. По словам руководителя местной прокуратуры, сейчас установлено, что жертвами мужчины стали трое мальчиков – 2007, 2008 и 2006 годов рождения", – написал он.

По предварительным данным, первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения. Мужчина увидел ребенка возле школы летом 2016 года, на тот момент мальчик учился в первом классе.

"Взрослый сначала просто поговорил с мальчиком. В разговоре выяснил, что он из многодетной семьи, которая имела тяжелое материальное состояние, и пригласил в гости, пообещав помочь материально. Позже, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать действия по растлению – смотрел с ребенком порнографическое видео, дотрагивался, пытался снять одежду", – рассказал Лысенко.

В январе 2017 года злоумышленник познакомился с младшим на год родным братом первого мальчика. Мужчина действовал по уже отработанной схеме: сначала втирался в доверие, а потом растлевал. В обоих случаях за молчание он платил небольшие деньги.

"Растление продолжалось до тех пор, пока в апреле этого года не произошел скандал в одном из бассейнов города. Подозреваемый наблюдал за тренировкой детской группы, а потом шел с мальчиками в душевую и раздевалку и наблюдал за детьми", – добавил спикер.

Несколько раз подозреваемый заводил разговор с одним из мальчиков, пытаясь растлить его, но малолетний испугался, убежал из раздевалки и рассказал все матери, а женщина вызвала полицию. Сейчас идет досудебное расследование, проводятся следственные действия. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – восемь лет лишения свободы.

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