В Харькове суд отправил в СИЗО подозреваемого в педофилии

Вчера, 16:29

56-летнего мужчину подозревают в растлении троих мальчиков

Фото: Facebook Андрея Лысенко
Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Харькове суд отправил в СИЗО 56-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом растлении малолетних мальчиков. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"По ходатайству Харьковской прокуратуры №3 Орджоникидзевский районный суд взял под стражу 56-летнего харьковчанина, которого подозревают в растлении малолетних. По словам руководителя местной прокуратуры, сейчас установлено, что жертвами мужчины стали трое мальчиков – 2007, 2008 и 2006 годов рождения", – написал он.

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По предварительным данным, первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения. Мужчина увидел ребенка возле школы летом 2016 года, на тот момент мальчик учился в первом классе.

"Взрослый сначала просто поговорил с мальчиком. В разговоре выяснил, что он из многодетной семьи, которая имела тяжелое материальное состояние, и пригласил в гости, пообещав помочь материально. Позже, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать действия по растлению – смотрел с ребенком порнографическое видео, дотрагивался, пытался снять одежду", – рассказал Лысенко.

В январе 2017 года злоумышленник познакомился с младшим на год родным братом первого мальчика. Мужчина действовал по уже отработанной схеме: сначала втирался в доверие, а потом растлевал. В обоих случаях за молчание он платил небольшие деньги.

"Растление продолжалось до тех пор, пока в апреле этого года не произошел скандал в одном из бассейнов города. Подозреваемый наблюдал за тренировкой детской группы, а потом шел с мальчиками в душевую и раздевалку и наблюдал за детьми", – добавил спикер.

Несколько раз подозреваемый заводил разговор с одним из мальчиков, пытаясь растлить его, но малолетний испугался, убежал из раздевалки и рассказал все матери, а женщина вызвала полицию. Сейчас идет досудебное расследование, проводятся следственные действия. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – восемь лет лишения свободы.

Напомним, недавно в одном из сел Монастырского района Тернопольской области пенсионер напоил, раздел и пытался изнасиловать школьницу. В результате пожилой мужчина оказался на операционном столе с ножевыми ранениями, 10-летняя пострадавшая – в реанимации, а ее мать задержала полиция.

Ранее в Винницкой области осудили 27-летнего мужчину, который надругался над 16-летней девушкой. А в Житомирской области копы задержали мужчину, который на протяжении двух лет насиловал своих сыновей.
Харьков, педофил, насилие

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"Сегодня"

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